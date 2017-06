Elternsprechstunde

01.06.2017, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Am Donnerstag, 1. Juni, findet von 16 bis 18 Uhr eine offene Sprechstunde für werdende Eltern in der Diakonischen Bezirksstelle, Plochinger Straße 61, statt. Wenn ein Baby zur Welt kommt gibt es in der Regel viele Fragen wie zum Sorgerecht, zu finanziellen Hilfen oder zum Elterngeld und der Elternzeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Näheres unter (0 70 22) 93 27 75.