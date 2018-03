Eltern und Kinder konnten mitplanen

Am Sonntag, 11. März, waren Eltern und Kinder in die Nürtinger Kinder-Kultur-Werkstatt eingeladen, ihre Ideen und Vorstellungen zur sogenannten Bahnstadt, die rund um den Bahnhof Nürtingen in Zukunft entstehen soll, mit Bildern, Zeichnungen und Aussagen auf Präsentationstafeln anzubringen. Wie kann der Platz vor der Seegrasspinnerei aussehen, welche Spielmöglichkeiten, welche Grünflächen, welche Möglichkeiten am Bach gibt es? Sieben Familien nutzen diese Chance, Kinder und Eltern haben sich mit viel Begeisterung auf das Thema eingelassen und einige waren bei dem Rundgang „neue Bahnstadt“ dabei, wo Heidrun Eissele vom Planungsamt die neuen Pläne vorstellte und Fragen beantwortete. Ergebnisse des Tages, sowohl von der KiKuWe wie auch vom Jugendhaus, werden beim Planungsworkshop der Stadt am 14. März vorgestellt. pm