Eltern kickten für Kindergärten

13.05.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Kindergarten Pfluggarten gewinnt das erste Nürtinger Kita-Fußballturnier

Mit 15 Mannschaften startete das erste Nürtinger Kita-Fußballturnier gestern am Waldheim. In einem spannenden Finale besiegte die Mannschaft des Kindergarten Pfluggarten das Team aus der Hans-Möhrle-Straße.

Bei der Siegerehrung mit Oberbürgermeister Otmar Heirich herrschte großer Andrang. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN. Mit 15 Teams feierte das Kita-Fußballturnier seine Premiere. Die Väter und einige Mütter der Nürtinger Kindergartenkinder wetteiferten um den Gesamtsieg. Die Fußball-Teams konnten Preisgelder zwischen 100 und 1000 Euro erspielen, die ihre Kindergärten jetzt ausgeben dürfen. Dabei tat der Gewitterschauer mitten im Turnier weder dem Spielbetrieb, der kurz unterbrochen wurde, noch der Stimmung an den Plätzen einen Abbruch. Und so wetteiferten nicht nur die Papis (und Mamis) auf dem Platz um die guten Plätze, sondern auch die Kleinen darum, wer sein Team am lautesten anfeuerte.

Verstärkt mit einigen hochklassigen Kickern holte das Team des Kinderhauses am Pfluggarten souverän den ersten Platz (1000 Euro). Zweiter wurde die Heimmannschaft aus der Hans-Möhrle-Straße (750 Euro). Platz drei ging an das Team von Kindergarten Enzenhardt (500 Euro) der den Kiga Schmidstraße (100 Euro) im Siebenmeterschießen bezwang.