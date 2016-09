Eisenlohr-Schüler ausgezeichnet

Die Hilfsorganisation „Children for a better World“ belohnte das Engagement der Jugendlichen

Die Schüler der Nürtinger Theodor-Eisenlohr-Schule mit dem ehemaligen Nationalspieler Arne Friedrich pm

NÜRTINGEN (pm/bg). Seit sechs Jahren engagieren sich die Schüler der Theodor-Eisenlohr-Schule sozial. Sie packen mit an im Diakonieladen und im Tafelladen oder im Altenheim. Dabei lernen sie etwas fürs Leben. Nun wurden die Nürtinger Schüler für ihren Einsatz belohnt: Die Münchner Hilfsorganisation „Children for a better World“ hat zehn beispielhafte Hilfsprojekte von jungen Engagierten gekürt.

Fünf Schüler durften an einem Camp mit Workshops teilnehmen. Höhepunkt war die Preisverleihung mit vielen Stars. Übergeben wurde den Jugendlichen der Preis von den Youtube-Stars Die Lochis, sie durften aber auch Eurovision-Song-Contest-Teilnehmerin Jamie-Lee Kriewitz, Schauspieler und Moderator Malte Arkona und den ehemaligen Fußballnationalspieler Arne Friedrich kennenlernen. „KiKa“-Moderator Tim Schreder führte durch den Abend.