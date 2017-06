Einsatz für die Kinder im Landkreis

Die Kreissparkasse ermöglicht viele Projekte zur Suchtprophylaxe

Die Suchtprophylaxe im Landkreis Esslingen basiert auf einem Erfolgsrezept: gute Konzepte und Organisation, engagierte Kooperationspartner sowie starke Unterstützer und Förderer wie die Kreissparkasse EsslingenNürtingen.

Scheckübergabe (von links): Landrat Heinz Eininger, Katharina Kiewel, Christiane Heinze, Elke Klös und KSK-Chef Burkhard Wittmacher. pm

(pm) Die Kreissparkasse ermöglicht aus Mitteln der PS-Sparen-Lotterie seit vielen Jahren Projekte in der Suchtvorbeugung in Kindergarten, Schule und Jugendarbeit. Dabei geht es vor allem darum, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie zu befähigen, ihr Leben gut zu meistern.

Die Kreissparkasse stellt dem Landkreis jetzt weitere 42 900 Euro für Suchtprophylaxe-Projekte zur Verfügung. Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Burkhard Wittmacher überreichte den Scheck an Landrat Heinz Eininger, Sozialdezernentin Katharina Kiewel sowie Elke Klös und Christiane Heinze von der Suchtprophylaxe des Landkreises. „Dank der Unterstützung der Kreissparkasse können wir landkreisweit eine ausgezeichnete Präventionsarbeit leisten“, betonte Landrat Eininger.