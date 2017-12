Eine Schlittenfahrt mit Berta Epple

16.12.2017, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Die ehemaligen Musiker von Tango Five gastieren mit ihrem Weihnachtsprogramm in Wendlingen

Die Hälfte der Konzerte anlässlich unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ sind bereits vorüber. Bei der vierten der insgesamt sechs Veranstaltungen wird es schwäbische Musik geben. Am Montag um 20 Uhr will die Formation Berta Epple im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen, Am Marktplatz 4, für eine „weihnachtliche Schlittenfahrt im 7/8-Takt sorgen“.

Die Musiker von Berta Epple machen sich auf den Weg nach Wendlingen: (von links) Veit Hübner, Bobbi Fischer und Gregor Hübner. Foto: pm

Von 1985 bis 2012 sind Karl Albrecht „Bobbi“ Fischer, Veit Hübner und Gregor Hübner unter dem Namen Tango Five auf Deutschlands Bühnen unterwegs gewesen. Einst haben sie sich als Musikstudenten kennengelernt. Die Liebe zum Tango und zum Humor verband sie. Zu einem großen Teil mit schwäbischen Texten versehen, war die Musik des Ensembles keiner speziellen Richtung zuzuordnen. Sie umfasste Elemente von Klassik, Jazz, Weltmusik, Latinmusik, Chanson, Gipsy- und Klezmerelementen. Zum Programm gehörte aber stets auch Comedy.