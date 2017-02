„Eine Herzenssache für das NZ-Team“

21.02.2017, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Gestern Auftakt zur Jubiläumsausgabe von „Zeitung in der Grundschule“ – Alle Beteiligten freuen sich jetzt schon

Zum zehnten Mal wird in diesem Jahr das Projekt „Zeitung in der Grundschule“ im März und April stattfinden. Beinahe 800 Viertklässler werden mitmachen. Ihre Lehrerinnen wurden gestern Nachmittag im Fritz-Ruoff-Saal der Nürtinger Kreissparkasse schon einmal mit dem nötigen Wissen versorgt.

Vorfreude und Spannung: Die Lehrerinnen wurden gestern auf das große Projekt „Zeitung in der Grundschule“ vorbereitet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In drei Wochen geht es tatsächlich wieder los. Dann beginnt für die Viertklässler wieder das Projekt „Zeitung in der Grundschule“. Gastgeber der Auftaktveranstaltung für die Lehrerinnen war gestern wieder ganz traditionell die Nürtinger Kreissparkasse. Das Kreditinstitut ist von Anfang an Partner der Nürtinger/Wendlinger Zeitung bei allen drei Kinder- und Jugendprojekten. Denn zu „Zeitung in der Grundschule“ gesellen sich ja auch noch „Zeitung in der Schule“ und der „Zeitungstreff im Kindergarten“.