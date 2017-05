Ein Maientags-Auftakt vom Feinsten

27.05.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Herrliches Wetter und fröhliche Kinder: eine ideale Kombination – Die Farben des Festes als Spiegel der Tradition

Manche sprechen von „Kaiserwetter“. Die Nürtinger sagen ganz einfach: Maientag. Der Nürtinger Nationalfeiertag erwischte gestern einen Auftakt vom Feinsten: Das Maiensingen führte Groß und Klein auf den Platz vor dem K3N. Und mit Begeisterung stimmten Hunderte wieder die Nationalhymne der Stadt an: „Geh aus, mein Herz und suche Freud!“

Schon beim Senioren-Maientag herrschte tolle Stimmung – nicht zuletzt bei der Polonaise.

NÜRTINGEN. Endlich einmal war das bange Blicken zum Himmel, ob man nicht doch in die Stadthalle ausweichen müsse, weil ein Regenschauer droht, überflüssig. Schon am Morgen war klar: Der Start in den Maientag (der für die meisten Nürtinger trotz der „Ouvertüre“ am Vatertag auf dem Festplatz in Oberensingen erst am Freitag so richtig beginnt) würde doch keinerlei Unbillen des Wetters gefährdet.