Ein langes Leben ist geschenkte Zeit

Heidelberger Gerontologe Professor Dr. Kruse sprach über den schöpferischen Umgang mit der Endlichkeit des Lebens

Was zeichnet ein „gutes Leben“ im Alter aus und wie kann dies gelingen? Dieser Frage widmete sich Professor Dr. Dr. Andreas Kruse am Montag bei seinem Vortrag in den Räumen der Nürtinger Kreissparkasse. Der Leiter des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg ist weltweit anerkannter Experte für Altersforschung.

Professor Dr. Dr. Andreas Kruse sprach im Fritz-Ruoff-Saal über ein „gutes Leben“ im Alter.

NÜRTINGEN (pm). Auf Einladung der Samariterstiftung, der Stadt-Kirchen-Stiftung und der Stiftung Zeit für Menschen sprach Kruse im Rahmen der derzeit laufenden Ausstellung „Was bleibt“, die noch bis Sonntag in der Stadtkirche zu sehen ist.