Drillinge als Überraschung

31.01.2018

Winterfeier des Liederkranzes Reudern mit Ehrungen verdienter Mitglieder

Die Jubilare mit dem Vorstandsvorsitzenden. Von links: Helmut Haußmann, Horst Hampel, Herta Hampel, Trude Kunz, Fritz Besemer, Heinz Maier, Roland Schmidt pm

NT-REUDERN (pm). Zahlreiche Zuschauer und Gäste haben am vergangenen Samstag den Weg in die Gemeindehalle gefunden, um die traditionelle Winterfeier des Liederkranzes zu erleben. Als Ehrengäste durfte der Vereinsvorsitzende Helmut Haußmann neben Ortsvorsteher Bernd Schwartz auch den Präsidenten des Chorverbandes Karl-Pfaff, Udo Goldmann, begrüßen.

Im ersten Programmteil sorgte der schwäbische Kabarettist Jörg Beirer für beste Unterhaltung. Das Chorprogramm, liebevoll zusammengestellt von Chorleiter Reiner Hiby, zeigte in diesem Jahr einen gelungenen Querschnitt des musikalischen Könnens des Vereins. Der Männerchor punktete mit „In die Berg bin i gern“, der Gesamtchor brachte die neu einstudierten Titel „Capri Fischer“ und „Island in the Sun“ zur Aufführung und der Swing-Chor hatte ein Medley aus „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ mitgebracht.