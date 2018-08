Dorf mit einem großen Tag im Jahr 1967

02.08.2018, Von Lutz Selle

Sommerrätsel: Gesucht werden die Heimatorte von in der Region bekannten Persönlichkeiten – Matthias Bäcker macht den Auftakt

Heute startet an dieser Stelle eine neue Sommerserie. Sechs Wochen lang wird es jeden Donnerstag ein Rätsel geben. Es wird der Ort gesucht, in dem eine in der Region bekannte Person die ersten Lebensjahre verbracht hat. Alle Leser dürfen mitraten. Es gibt auch jede Woche einen Preis zu gewinnen. Zum Auftakt stellt Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker seine Heimat vor.

Dass Matthias Bäcker nicht im Schwabenland geboren ist, fällt sofort auf, wenn man ihn sprechen hört. Der pfälzische Zungenschlag lässt sich nicht verbergen. Zudem ist vielen bekannt, dass der amtierende Bürgermeister von Neuffen vor seinem Amtsantritt in der Tälesgemeinde am 1. Januar 2011 mehrere Jahrzehnte lang in der Verwaltung der 5340-Einwohner-Stadt Otterberg im Landkreis Kaiserslautern tätig war. Geboren und aufgewachsen ist Matthias Bäcker dort jedoch nicht. Sein Heimatort liegt knapp 20 Kilometer von Otterberg entfernt, gehört zur Verbandsgemeinde Rockenhausen im Donnersbergkreis und hat aktuell nur noch rund 100 Einwohner. Im Jahr 1840 waren es immerhin noch 212 gewesen. In der Zeit als Matthias Bäcker dort wohnte zählte der Ort 170 Einwohner.