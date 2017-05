Dolce Vita in der Nürtinger Innenstadt

29.05.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

„Shoppen und Schlemmen“ war am Freitag ein enormer Erfolg – Citymarketing und Werbering sehr zufrieden

„Besser hätte es vom Wetter her nicht sein können“: Werbering-Vorsitzender Frieder Henzler strahlte mit der Sonne um die Wette, als er die Bilanz der gemeinsam mit dem Verein Citymarketing ausgerichteten Aktion „Shoppen und Schlemmen“ zog. Tausende hatten sich dabei am Freitagabend in der Innenstadt getummelt.

Gastronomische Angebote (wie hier an der Kreuzkirche) waren am Freitag bei „Shoppen und Schlemmen“ sehr gefragt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mediterrane Stimmung in der Innenstadt: Fröhliche Menschen flanierten und nutzten die Angebote draußen und drinnen, genossen das Dolce Vita in der Stadt am Neckar. „Die Leute waren sehr gut drauf“, freute sich Henzler.

Und sprach von „einer der bestfrequentierten Nürtinger Einkaufsnächte bisher“. Sehr positiv sei aufgenommen worden, dass die Zahl der Schlemmerstände in der Kirchstraße und der Altstadt nochmals gewachsen sei. Auch die kleinen Bars und Lounges auf dem Schillerplatz hätten für eine „hohe Aufenthaltsqualität“ gesorgt.