Digitaler Knotenpunkt für Energieanlagen

02.02.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Stadt Nürtingen beteiligt sich an Pilotprojekt zu Software für Steuerung vor allem von älteren Anlagen – Inselhalle Referenzobjekt

Mit einer modernen Software will die Stadt Nürtingen den Betrieb der Inselhalle in Zizishausen energieeffizient und bedarfsgerecht steuern. Dafür nimmt die Stadt an einem geförderten Pilotprojekt teil. Das beschloss der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Gemeinderats in seiner letzten Sitzung.

Hausmeisterin Viola Ozek hat die Energiezentrale der Zizishäuser Inselhalle im Blick, eine neue Software könnte sie unterstützen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Software mit dem Namen Emsyst 4.0 ist ein Energie- und Anlagenmanagementsystem, das in Kooperation verschiedener Akteure aus den Bereichen Informations- und Anlagentechnologie, unter anderem der Firma Riempp aus Oberboihingen, entwickelt wurde. Die Entwicklung wurde gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Deshalb kommt es den Nutzern im Rahmen eines Pilotprojekts zu günstigen Konditionen zugute, erläuterte Nürtingens Klimaschutzmanager Thomas Kleiser in der Sitzung. Er hatte angeregt, die Stadt solle sich um eine Teilnahme am Projekt bewerben.