Die Zeitung gehört wieder zur Schule

06.11.2017, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Heute startet unser großes Projekt „Zeitung in der Schule“ mit über 700 Schülern aus 31 Klassen

Herbstzeit ist Zeitungszeit – das gilt für die Schüler der achten bis zehnten Klassen in unserem Verbreitungsgebiet seit 14 Jahren. In dieser Zeitspanne hat sich das Projekt „Zeitung in der Schule“ zum Klassiker entwickelt. Heute geht es wieder los. Über 700 Schüler aus 31 Klassen sind am Start.

Gehört nun wieder fest zum Alltagsbild in vielen Schulen der Region: Die Nürtinger Zeitung. Foto: Warausch

Eigentlich ist jedem bewusst, der sich mit dem Thema Zeitung beschäftigt: Dass die Kinder und Jugendlichen zur Zeitung greifen, ist mittlerweile leider alles andere als selbstverständlich. Wenn sie aber mal Kontakt gehabt haben und die Vorzüge eines Mediums voll fachlich aufbereiterer Neuigkeiten kennengelernt haben, ändern viele ihre Meinung. Genau deshalb engagiert sich die Nürtinger/Wendlinger Zeitung auf diesem Sektor ganz besonders. Und genau deshalb bieten wir mit dem „Zeitungstreff im Kindergarten“, mit „Zeitung in der Grundschule“ und eben mit „Zeitung in der Schule“ Projekte für drei Alterssegmente an.