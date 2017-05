Die Stromversorgung ist wieder stabil

12.05.2017, Von Anneliese Lieb und Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Ursache für den stundenlangen Stromausfall war wohl technisches Versagen – Betriebe ziehen Schadensbilanz

Was war die Ursache für die Detonation am Mittwoch bei Wartungsarbeiten im Umspannwerk Steinach, die zum mehrstündigen Stromausfall in der ganzen Stadt führte? Dieser Frage sind gestern nicht nur Stadtwerkechef Klaußer und Abteilungsleiter Michael Klesse nachgegangen, sondern auch ein Ingenieur der Wartungsfirma, der mit den Monteuren die defekten Teile ausbaute.

Stadtwerkechef Volkmar Klaußer und Abteilungsleiter Michael Klesse vor der Anlage, in der es am Mittwoch die Explosion gab. Foto: ali

NÜRTINGEN. „Die Ursache für den Stromausfall am Mittwoch von 13 bis 15.45 Uhr in Nürtingen ist geklärt, es war technisches Versagen“, so Stadtwerkechef Volkmar Klaußer gestern gegenüber unserer Zeitung.