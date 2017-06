Die Steinachbrücke kehrt zurück – provisorischer Weg geplant

21.06.2017, — E-Mail verschicken

Gestern wurde nach mehrfacher Verzögerung der Stahlrahmen der Steinachbrücke am Stadtmuseum eingehoben. „Leider haben sich im Verlauf der Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Steinachbrücke verschiedene unvorhergesehene Ausführungsmängel ergeben“, teilte Nürtingens Tiefbauamtsleiter Falk-Udo Beck mit. Das habe dazu geführt, dass der Bauablauf nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Ursprünglich sollte die Brücke bereits seit Mai wieder geöffnet sein. Nach Rücksprache mit der ausführenden Stahlbaufirma habe die Tragkonstruktion jetzt aber an ihren endgültigen Bestimmungsort gebracht werden können, so Beck. Von Seiten der Stahl- und Betonbauer sei nun vorgesehen im Anschluss an das Neckarfest die noch fehlende Betonplatte aufzubringen und das Geländer zu montieren, das sich noch in der Restaurierung befindet. Zu einem endgültigen Fertigstellungstermin wollte sich noch keiner der Beteiligten äußern. Aber für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine gute Nachricht: Schon in den nächsten Tagen will der Bauhof einen provisorischen Weg auf dem Stahlrahmen anlegen. Über eine Holzkonstruktion kann die Steinach dann überquert werden bis die endgültigen Bauteile vor Ort sind. psa/Foto: Jüptner