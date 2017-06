Die Stadt der gestreiften Baken

14.06.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

In Nürtingen läuft der Verkehr derzeit nicht mehr flüssig – Autofahrer sollten Stoßzeiten wenn möglich meiden

Viele Autofahrer verdrehen schon die Augen, wenn es um Nürtingen geht. Baustellen an allen Ecken und Enden, ständig neue Überraschungen auf den bekannten Strecken. Grund sind unter anderem die Bauarbeiten der Deutschen Telekom, die in der ganzen Stadt Leitungen für schnelles Internet verlegt.

Hier an der Neuffener Straße graben die Stadtwerke, aber nur bis Freitag.

NÜRTINGEN. Die Baustellen der Deutschen Telekom dauern immer nur wenige Tage, weshalb sie nicht extra angekündigt werden. Eine solche Baustelle befindet sich zum Beispiel noch bis zum Freitag an der Grötzinger Straße in Oberensingen an der Abzweigung in die Hauffstraße nach Hardt. Dort wird nach Auskunft der Pressestelle der Stadt eine Straßenquerung für Datenleitungen hergestellt.