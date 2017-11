„Die Re-Formation passiert zuerst in unseren Gedanken“

02.11.2017, Von Peter Dietrich

Matthias Berg spricht über Sport, Gelassenheit und kleine Fragezeichen im Gesicht

So mancher predigt nur und tut selbst etwas ganz anderes. Was aber Matthias Berg am Dienstagabend den 200 aufmerksam lauschenden Zuhörern in der Lutherkirche empfahl, das hat er selbst gelernt und durchlitten und lebt es jeden einzelnen Tag.

Matthias Berg sprach in der Lutherkirche in Nürtingen. Foto: Dietrich

NÜRTINGEN. Ach gäbe es doch mehr Leute wie ihn. Das bezieht sich selbstverständlich nicht auf Matthias Bergs zu kurze Arme, infolge des Medikaments Contergan – jeder einzelne Fall ist eine Tragödie und die unnötige Verschleppung des Skandals ein Verbrechen. Sondern auf die Art und Weise, wie Berg sein Leben begeistert anpackt und wie er offen und freimütig über seine Freuden und Probleme berichtet.