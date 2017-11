„Die FDP rennt vor der Verantwortung davon“

21.11.2017, Von Irina Korff — E-Mail verschicken

Umfrage in der Nürtinger Fußgängerzone: Passanten hoffen auf mehr Kompromissbereitschaft oder Neuwahlen

Das Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche war natürlich auch in Nürtingen gestern in aller Munde. Wir haben uns in der Fußgängerzone unter Passanten umgehört. Wie sehen die Passanten die Problematik? Wie wird es weitergehen?

Lars Klöffer und Daniel Richter Fotos: iko

NÜRTINGEN. „Wir denken, dass der Abbruch der Sondierungsgespräche auf Neuwahlen hinaus laufen wird“, sagen Lars Klöffer und Daniel Richter: „Für uns ist es unverständlich, dass die FDP erst am Stichtag gesagt hat, dass sie nicht mehr regieren will. Unserer Ansicht nach hätten sie nicht bis zum Schluss warten sollen, sondern früher sagen, was Sache ist. Man kann doch immer Kompromisse eingehen und aufeinander zugehen.“