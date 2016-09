Die Familie ist alles was zählt

08.09.2016, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Elisabeth und Walter Kafczyk feiern heute ihren 60. Hochzeitstag

Wenn man nach 60 Jahren Ehe noch immer so glücklich ist, wie am ersten Tag, dann hat man alles richtig gemacht. So geht es auch Elisabeth und Walter Kafczyk, die heute ihre diamantene Hochzeit feiern.

Das glückliche Jubelpaar Elisabeth und Walter Kafczyk. skr

NÜRTINGEN. „Ich habe meine Sandkastenliebe geheiratet“, scherzt Walter Kafczyk. Doch ganz so lange kennt er seine Frau Elisabeth doch noch nicht. Die Beiden lernten sich im Jahre 1953 im oberschlesischen Martinau kennen: Sie war damals 15 Jahre jung, er 16. „Wir waren viel mit Freunden auf der Straße unterwegs“, erzählt Walter Kafczyk. „Da haben wir uns immer wieder getroffen.“

Die „Sandkastenliebe“ hielt stand und so heirateten Elisabeth Mika und Walter Kafczyk am 8. September 1956 in der Herz-Jesu-Kirche in Martinau. „Es war eine Hochzeit aus Liebe. Und das ist bis heute so“, schwärmt das Jubelpaar unisono. Das Fest mit rund 50 Gästen finanzierten die jungen Leute damals selbst. Die ganze Verwandtschaft feierte mit ihnen. „Die Opas, Onkel, Geschwister und Eltern waren dabei. Und natürlich auch Freunde“, so Walter Kafczyk.