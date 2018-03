Die elfte Sprache

(psa) Das historische Grüne Gewölbe in Dresden ist bei Touristen sehr gefragt: Tage im voraus müssen die Eintrittskarten für die mit Gold und Silber verzierten Ausstellungsräume im Stadtschloss reserviert werden.

Damit die Kunstwerke nicht zu sehr von menschlichen Ausdünstungen in Mitleidenschaft gezogen werden, ist die Besucherzahl streng limitiert. Nur 120 Kulturinteressierte pro Stunde dürfen das Gewölbe betreten. Durch eine Schleuse, die automatisch die Schuhsohlen putzt und die Kleider entstaubt, geht es in den Vorraum. Dort bekommt man telefonhörergroße Audioguides in zehn Sprachen.

Der Hinweis der netten Dame an der Geräteausgabe überrascht: „Deutsch oder Sächsisch?“ Vor uns hat sie das niemanden gefragt. Gibt es eine elfte Sprache, die nur ausgewählte Gäste bekommen? Oder sehen wir schon aus wie Ossis? Reflexartig stellt sich die Frage, was denn der Unterschied sei. „Nu, Säggsisch is lusdischer“, antwortet die Dame und schmunzelt. Wird die Führung doch von keinem Geringeren als dem sächsischen Schauspieler und Kabarettisten Uwe Steimle gesprochen. Mit sächsischem Witz führt der, als „Polizeiruf-110-Kommissar“ bekannte, Mime den Besucher durch die prachtvollen Räume mit den über 3000 Exponaten.