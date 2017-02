Die Bilder reisen im Kopf mit

15.02.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der syrische Flüchtling Safian Khir Hinaidi träumt davon, eines Tages in Deutschland Kunst studieren zu können

Safian Khir Hinaidis Lieblingsmotiv sind Fische. Die malt er mit Stiften für technisches Zeichnen in feinen, geschwungenen Linien, sie muten wie arabische Ornamente an. Die Fische erinnern ihn an seine Jugend an der Tabqua-Talsperre am Euphrat nahe Rakka. Das war, bevor der Bürgerkrieg kam und sein Leben auf den Kopf stellte.

Safian Khir Hinaidi mit einem seiner Bilder in Neckarhausen. Es zeigt die Festung Qalaat Dschaabar in Syrien. pm

NÜRTINGEN. Heute lebt der 36-Jährige in der Flüchtlingsunterkunft in Oberensingen und hat ein Atelier an der Nürtinger Freien Kunstakademie. Das ist seine Zuflucht vor dem Alltag in der Unterkunft, wo sich vier Menschen ein Zimmer teilen. Hier verbringt er den ganzen Tag und malt seine Fische und andere Bilder, die das Syrien zeigen, das er verloren hat.

Zum Beispiel die Festung Qalaat Dschaabar, die noch aus vorislamischer Zeit stammt. Sie erhebt sich gegenüber seiner Heimatstadt Althaura über dem Assad-Stausee am Euphrat, in dem Safian Khir Hinaidi das Angeln, Schwimmen und Tauchen gelernt hat.