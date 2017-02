„Die beste Würze ist die Liebe zum Beruf“

22.02.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Christer Belser hat die Neugier der großen Gourmetführer geweckt und konnte punkten

Seit es die „Ulrichshöhe“ in Hardt nicht mehr gibt – und das ist viele Jahre her –, ist Nürtingen auf der gastronomischen Karte das Aushängeschild abhanden gekommen. Im letzten Jahr allerdings hat wieder ein Nürtinger die Neugier führender Restaurantkritiker geweckt. Das „Belsers“ ist 2017 gleich in mehreren Gourmetführern vertreten. Allen voran im Gault Millau mit 13 Punkten.

Christer Belser weiß, wie er seine Gäste verwöhnen kann: Um das Kartoffel-Oliven-Ecrasé mit dem lang reduzierten Tomatenglace werden jetzt der golden gebratene Steinbutt und eine Riesengarnele drapiert und mit sautiertem Babyspinat serviert. Guten Appetit! Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Christer Belser am Nürtinger Marktplatz sein eigenes Restaurant eröffnet. Damit ging für den jungen Koch ein Traum in Erfüllung. Zuvor sammelte er im In- und Ausland, in namhaften Häusern, bei kritischen Lehr-Herren und hochdekorierten Chefs reiche Erfahrung.