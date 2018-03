„Die Bereitschaft zum Miteinander ist da“

20.08.2010

„Hier ist unsere Heimat“: Reza Maschajechi lebt seit 48 Jahren in Deutschland – An seiner Herkunft hat das nichts verändert

„Ich habe einen deutschen Pass, bin dadurch aber nicht anders geworden.“ Nachdenkliche Worte, die Reza Maschajechi formuliert. Seit 48 Jahren lebt der Iraner in Deutschland, die meiste Zeit davon in Nürtingen. Noch immer fragen Menschen „Gefällt es Ihnen bei uns?“. Solche Fragen machten ihn heimatlos, meint der engagierte Übersetzer, Märchenerzähler und Teppichhändler.

NÜRTINGEN. Die Nürtinger kennen ihn. Reza Maschajechis Haus in der Brunnsteige ist nicht nur Umschlagplatz für persische Teppich. Hier befindet sich auch so etwas wie ein Zentrum für persische Poesie, die Maschajechi ins Deutsche übersetzt. Hier haben persische Märchen, mit deren Hilfe der Iraner so eindrucksvoll bei Veranstaltungen in der Region und deutschlandweit Brücken baut, eine Heimat. Reza Maschajechi ist einer, der sich in die Gesellschaft einbringt, der sich engagiert, auf seine ihm eigene so ruhige, besonnene Art.