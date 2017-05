Der Turm zu Straßburg

20.05.2017, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Babel mitten in Europa: Die Sprachenvielfalt im EU-Parlament ist enorm – Wird sich das bald mit dem Brexit ändern?

Es gibt wohl keinen Ort auf der Welt an dem man sich so sehr als Europäer fühlt, wie im EU-Parlament in Straßburg und Brüssel. Menschen aus 28 Nationen kommen hier zusammen und arbeiten in 24 unterschiedlichen Sprachen miteinander. Doch wie gut funktioniert das und was bedeutet eigentlich der Brexit für die Sprachenvielfalt? Wir haben uns im EU-Parlament umgehört.

Im EU-Parlament in Straßburg arbeiten Menschen aus 28 Nationen und es werden 24 unterschiedliche Sprachen gesprochen – das bringt auch Probleme mit sich. Foto: Klemke

Ganz rechts außen steht die britische Flagge im Plenarsaal des EU-Parlaments in Straßburg neben den 27 anderen Nationalflaggen. Als hätte man sie absichtlich dort hingestellt – bereit, um den Platz zu räumen. Wenn es nach den Briten geht, soll die Flagge Ende März 2019 aus dem Parlament und den anderen EU-Institutionen verschwinden. Dann möchte Großbritannien aus der EU ausgetreten sein.