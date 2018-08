Der Sommer ist schön – die Hitze weniger

01.08.2018, Von Lynn Esenwein — E-Mail verschicken

Besonders älteren Menschen fällt es schwer, richtig mit den hohen Temperaturen umzugehen

Ganz Deutschland ächzt momentan unter der Hitzewelle. Nach Einschätzungen des deutschen Wetterdienstes ist auch in den kommenden Tagen keine Abkühlung in Sicht. So bleibt es für die Bevölkerung weiterhin wichtig, sich so gut es geht vor den hohen Temperaturen zu schützen. Wir haben uns in der Region mit Experten unterhalten.

Jeder hat seine eigene Methode, um sich vor der Sonne zu schützen. Fotos: Holzwarth

Auf eines war diese Woche Verlass: das Thermometer zeigte beständig über 30 Grad an. Wie gelingt es, unter diesen Umständen einen kühlen Kopf zu bewahren? Da ist guter Rat teuer. Beim richtigen Umgang mit der Hitze haben insbesondere ältere und demenzkranke Personen Schwierigkeiten. Dies deckt sich mit den Patientenzahlen der Medius-Klinik Nürtingen. Wie der Klinik-Leiter Norbert Nadler angibt, müssten momentan vor allem diejenigen Personen in der Klinik behandelt werden, die man sowieso schon zum Trinken animieren muss.