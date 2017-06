Der lange Arm des Terrors

23.06.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Schulen sagen wegen der Anschläge in London Klassenfahrten ab oder ändern ihre Pläne für die England-Studienfahrt

Großbritanniens Hauptstadt London ist in jüngster Zeit gleich mehrfach Ziel von Terroranschlägen geworden. Die Angst vor weiterem Terror bewegt einige Schulen dazu, Klassenfahrten in die britische Hauptstadt zu überdenken. Erst diese Woche hat die Nürtinger Mörikeschule die Abschlussfahrt der 9b abgesagt.

Die Tower Bridge ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von London Foto: Gosson

NÜRTINGEN. Für Schüler, Eltern und Lehrer der Mörikeschule kam die Entscheidung überraschend: Am Montag hatte Schulleiter Ulrich Storz kurzerhand die Genehmigung für die Abschlussfahrt der 9b nach London zurückgenommen. Damit fällt die geplante viertägige Reise der 17 Schüler und ihrer Lehrerinnen aus. Im Gespräch mit unserer Zeitung und in einem Elternbrief begründet Storz seine Entscheidung mit den jüngsten Anschlägen dort. „Nach Telefonaten mit der deutschen Botschaft in London und dem Auswärtigen Amt bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass diese Entscheidung richtig ist“.