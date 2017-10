Auf diesen Seiten sind Artikel und Materialien zu Themen zusammengefasst, die die Menschen in Nürtingen und Umgebung bewegen. Derzeit gibt es sie zum Großen Forst, zum Güterbahnhof, zur geplanten Biogasanlage, zum Wörth-Areal, zur Teufelsbrücke, zu Stuttgart 21, zum Melchior-Areal und zum Thema Asyl. Die Dossiers beinhalten umfangreiche Artikelsammlungen, Bilderstrecken, Karten und Pläne, Links sowie interaktive Grafiken.

Am 22. Oktober 2017 wurde die Kreuzkirche zum Marktplatz für Kunsthandwerker aus der Region. Und weil Einkaufen auch am Sonntag Spaß macht, öffneten die Nürtinger Einzelhändler ebenfalls ihre Geschäfe. Das einzige, was zeitweise einen Strich durch die Rechnung machte war, das Wetter. Aber die kurzen Regenschauer schafften es nicht, die zahlreichen Besucher aus der Innenstadt zu verjagen. Der Andrang war riesengroß. (Fotos: Jüptner)

