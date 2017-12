Der größte Weihnachtschor Nürtingens

27.12.2017, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Stadtkapelle erhielt Standing Ovations für ihr Weihnachtskonzert in der Stadtkirche St. Laurentius

Ein zauberhaftes Konzert in zauberhafter Umgebung: die Stadtkapelle in der Stadtkirche Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Als Weihnachtsgeschenk kann man es ansehen, das Weihnachtsliedersingen der Stadtkapelle Nürtingen. Alle zwei Jahre, immer am ersten Weihnachtsfeiertag, füllt sich denn auch die Stadtkirche mit Menschen, die sich von der Stimmung in der Kirche und von der Musik der Stadtkapelle erfüllen lassen wollen.

So auch am Montagabend, als sich Kirchenschiff und Empore der St.-Laurentius-Kirche mit Musikfreunden füllten. Bekannt ist ja, dass die Stadtkapelle unter Leitung von Herward Heidinger keine langweilige Musik bietet. Neben kraftvollen Tönen gab es aber auch so manchen Gänsehautmoment. Heidinger hatte sich mit dem „Christmas Flourish“, arrangiert von James Curnow, bereits zum Auftakt ein mitreißendes Stück ausgesucht, um die Gäste in die Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Mobiltelefone im Konzert