Der Euro hat Geburtstag

31.12.2016, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Die Gemeinschaftswährung ist am 1. Januar seit 15 Jahren im Umlauf

Morgen feiert der Euro seinen 15. Geburtstag. Am 1. Januar 2002 löste die europäische Gemeinschaftswährung D-Mark, Franc, Lira und Co. als Bargeld ab. Nun wird in weiten Teilen der Europäischen Union seit eineinhalb Jahrzehnten mit Euro und Cent bezahlt. Aber wie sicher ist der Euro? Droht gar die nächste Krise?

Wenn man die Zahlen der Bundesbank anschaut, ist die D-Mark hierzulande nach wie vor beliebt: Noch insgesamt 12,73 Milliarden Mark befinden sich in Umlauf. Jedes Jahr werden rund 100 Millionen Mark in Euro umgetauscht – das meiste Geld werde bei Haushaltsauflösungen und Renovierungsarbeiten gefunden, erläuterte Bundesbankchef Carl-Ludwig Thiele kürzlich in einem Interview. Aber so mancher Bundesbürger dürfte das ein oder andere Markstück oder manchen Schein auch aus nostalgischen Gründen aufgehoben haben.

Galt die Mark doch bis 2002 als Hort der Sicherheit. Der Euro sorgte in den vergangenen Jahren eher durch Krisen für Schlagzeilen. Und es rumort schon wieder: in Italien. Die 1472 gegründete und damit älteste noch aktiven Bank der Welt, die Banca Monte dei Paschi di Siena, ist in finanzielle Schieflage geraten. Retten muss sie einmal mehr der Steuerzahler – vermutlich mit 6,6 Milliarden Euro.