„Der Abschied fällt mir sehr schwer“

01.02.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Regine Glück geht in den Ruhestand – Iris Maier-Strecker übernimmt die Abteilungsleitung bei der Evangelischen Gesellschaft

Der Nürtinger Tagestreff, die Anlaufstelle für arme und wohnungslose Menschen, ist ohne Regine Glück eigentlich gar nicht denkbar. Und bestimmt wird die Nürtinger Diplom-Pädagogin künftig ab und zu in der Paulinenstraße vorbeischauen. Dann allerdings als Besucherin. Denn ihr Büro hat sie geräumt. Regine Glück wurde am Montag in den Ruhestand verabschiedet.

Stabwechsel: Regine Glück wurde in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachfolge als Eva-Abteilungsleiterin der Dienste für Menschen in Armut und Wohnungsnot im Landkreis Esslingen hat jetzt Iris Maier-Strecker (rechts) angetreten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Glashalle war am Montagabend brechend voll. Zur feierlichen Übergabe der Abteilungsleitung der „Dienste für Menschen in Armut und Wohnungsnot im Landkreis Esslingen“ der Evangelischen Gesellschaft kamen viele Haupt- und Ehrenamtliche, Funktionsträger, Wegbegleiter und Repräsentanten des Netzwerkes, das Regine Glück in den mehr als 20 Jahren aufgebaut hat. „Jeder Mensch ist in seiner Art einzigartig und niemand darf verloren gehen“, dies, so Professor Jürgen Armbruster von der Evangelischen Gesellschaft (eva) sei für Regine Glück immer oberste Maxime gewesen.