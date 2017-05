Den Fluss erleben

18.05.2017, — E-Mail verschicken

Soll die Stadt die Vorschläge aus dem Ideenwettbewerb „Westlicher Neckar“ eins zu eins umsetzen und an der Neckarstraße Wohnhäuser errichten? So ein Wettbewerb kostet ja auch Geld. Oder sollten Stadt und Gemeinderat eher flexibel sein, die Chance beim Schopfe packen und die Fläche an einen Investor verkaufen, der ein Hotel mit Neckarterrasse errichten und selbst betreiben will?

Die Mehrheit des Gemeinderats gibt der Hotelplanung klar den Vorzug. Die Räte dürften damit auch im Sinne vieler Nürtinger entschieden haben. Denn die Stadt braucht zusätzliche Hotelbetten. Und ein gemütlicher Biergarten oder eine Neckarterrasse, auf der man einen schönen Sommertag ausklingen lassen kann, steht bei vielen Bürgern schon lange auf der Wunschliste. Dass die Nachfrage besteht, hat das Biergarten-Provisorium von Robert Ruthenberg vor drei Jahren gezeigt. Eine gut geführte Außengastronomie funktioniert aber nur in Verbindung mit einem Restaurant – so wie es jetzt geplant ist.

Eines hat sich im Zuge der Hotelplanung auch gezeigt: Vorbehalte und Bedenken müssen nicht immer negativ sein. Dass dem Investor angeraten wurde, die Entwürfe abzuändern und Dinge zu optimieren, hat der Planung gutgetan. Wenn jetzt mit dem städtebaulichen Vertrag ein Konsens gefunden wird, dann dürften beide Seiten profitieren.

Die Nürtinger wollen den Fluss erleben. Und dazu gehört nicht nur, auf der Plattform der Fischtreppe zu stehen, sondern in einem gemütlichen Gartenlokal den Blick auf die Schauseite der Stadt zu genießen.