„Demokratie ist kein Selbstläufer“

20.11.2017, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Am gestrigen Volkstrauertag wurde in Nürtingen nicht nur der Opfer der beiden Weltkriege gedacht

Am gestrigen Volkstrauertag machten Matthias Hiller vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Nürtingens Technischer Beigeordneter Andreas Neureuther deutlich, wie wichtig der Gedenktag auch in der heutigen Zeit noch ist.

Der Technische Beigeordnete Andreas Neureuther (vorne), Matthias Hiller und Heiderose Siebert vom Sozialverband VdK erwiesen den Kriegstoten auf dem Alten Friedhof die Ehre. Fotos: jh

NÜRTINGEN. Es waren keine 20 Leute, die sich am Sonntagmorgen auf dem Alten Friedhof an der Stuttgarter Straße versammelten, um der Kranzniederlegung am Ehrenmal beizuwohnen, zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkrieg und des Nazi-Regimes. „Es kommen von Jahr zu Jahr immer weniger Leute. Ich würde mir wünschen, dass der Volkstrauertag in Zukunft wieder mehr Beachtung findet“, sagte Neureuther, der in Vertretung des Oberbürgermeisters Otmar Heirich an der Gedenkfeier teilnahm.