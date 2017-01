Dem Landrat geht die Arbeit nicht aus

20.01.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Heinz Eininger umriss im Gespräch mit unserer Zeitung einige der aktuellen Kreis-Projekte

Landrat Heinz Eininger plagen zwar noch die Nachwehen einer Erkältung, doch das hinderte ihn beim Gespräch mit Mitgliedern unserer Zeitungsredaktion nicht daran, mit viel Energie auf die Themen einzugehen, mit denen sich Kreisverwaltung und Kreistag zu beschäftigen haben. Die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch der ÖPNV und Bauprojekte zählen dazu.

Landrat Eininger zu Besuch in unserer Redaktion. Foto: Holzwarth

Dem Kreis wurden in den vergangenen Monaten wesentlich weniger Flüchtlinge zugewiesen, als noch zu Beginn des letzten Jahres. Für die vorläufige Erstunterbringung, für die der Kreis zuständig ist, bedeutet das eine Entspannung, bestätigt Eininger. Dafür sind nun die Kommunen an der Reihe, in ihrer Verantwortung liegt die Anschlussunterbringung, sollten bleibeberechtigte Flüchtlinge nicht selbst auf dem Wohnungsmarkt fündig werden, was zunächst wohl bei vielen der Fall sein wird.