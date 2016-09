Das Wandern als Leidenschaft

15.09.2016, Von Lara Schüttler — E-Mail verschicken

Hildegard Maria Kolb feiert heute ihren 100. Geburtstag und denkt gerne an ihre Kindheit zurück

Wandern, Musik und die Arbeit für den Bürgermeister: mit diesen Worten lassen sich die 100 Lebensjahre von Hildegard Maria Kolb gut beschreiben.

Hildegard Maria Kolb hält sich noch heute sehr gerne in der Natur auf. las

NT-NECKARHAUSEN. 100 Jahre Zeitgeschehen miterlebt zu haben, das kann nicht jeder von sich behaupten. Doch genau dies trifft auf Hildegard Maria Kolb zu: sie feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Den Festtag verbringt sie mit ihren Angehörigen im DRK-Seniorenstift in Neckarhausen. Dort lebt Hildegard Maria Kolb seit einem Unfall im Jahr 2014, davor „hat sie alleine in ihrem Haus in Reudern gewohnt, bis sie 98 war“, erzählt ihr Neffe, Wolfgang Kolb.

Geboren wurde sie als Hildegard Maria Klein am 15. September 1916 in Stuttgart. An ihre Kindheit kann sie sich gut erinnern: gemeinsam mit ihren Eltern und ihren vier Geschwistern sei sie viel gewandert. Denn „ein Urlaub zu siebt war zu teuer“, sagt sie. Und auch für jedes Kind ein Fahrrad zu kaufen, sei nicht möglich gewesen. Trotzdem ist sie ihren „guten Eltern“ bis heute sehr dankbar.