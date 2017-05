Das Roßdorf feierte 50 Jahre

22.05.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Stadtteil zeigte am Samstag bei dem großen Fest am Dürerplatz was er alles zu bieten hat

Yan Mushegera, ein junger Roßdorfer, brachte mit seiner Band Stimmung aufs Fest. Foto: bg

NÜRTINGEN. Vor 50 Jahren wurden die ersten Wohnungen im Roßdorf bezogen. Inzwischen sind es einige mehr geworden: Die Mustersiedlung hat inzwischen 4500 Einwohner. Diese feierten am Samstag alle zusammen auf dem Dürerplatz.

Hauptsächlich organisiert wurde das Fest vom Jugendreferat der Stadt Nürtingen in der Person von Dieter Runk, der den Jugendtreff Downstairs im Gemeinschaftshaus leitet. Außerdem mit an Bord waren die Stadtbücherei, Bürgervereinigung Roßdorf (BVR), der Chor Kalinka, die Kirchengemeinden, Roßdorf-Lädle, die Apotheke Roßdorf und die SPV 05.

Auf die Besucher wartete jede Menge Kurzweil, nachdem sie von Bürgertreffleiter Sven Singler und der BVR-Vorsitzenden Viola Finger begrüßt worden waren. Ponyreiten und Oldtimerfahrten, Vorführungen der Rettungshundestaffel des DRK und viele Spiele boten für jeden etwas. Vom Großvater bis zum Kleinkind war das ganze Roßdorf unterwegs.