Das Parkhaus Bahnhofstraße ist wieder geöffnet

21.09.2016, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Nach zehnwöchigen Sanierungsarbeiten ist das Parkhaus seit gestern wieder befahrbar – Drei neue Stromtankstellen eingeweiht

Seit Anfang Juli war das Parkhaus Bahnhofstraße, vielen auch als Parkhaus Gasfabrik geläufig, geschlossen. Gestern wurde es nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder geöffnet.

Gebhard Schweizer, als Vertreter der Parkhaus-Eigentümer im Verwaltungsbeirat, Hans Sigel von den Stadtwerken, Martin Kielkopf als Vertreter der Volksbank ebenfalls im Verwaltungsbeirat, Andreas Wild von der Baufirma Heinrich Schmid, Markus Koeder vom Baubüro Seyferle, Bauleiter Markus Daiker, Thomas Seyferle und Stadtwerke-Chef Volkmar Klaußer (von links) eröffneten die neue Stromtankstelle. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Was kann in einem Parkhaus kaputtgehen, wird sich manch einer fragen. Thomas Seyferle, der mit seinem Büro für Bauwesen mit der Sanierung betraut war, bringt es auf den Punkt. „Die Chloridbelastung ist schuld. Das Salz, das die Autos im Winter ins Parkhaus brachten, fraß am Beton, genauer gesagt, am Stahl im Beton. Das ist tückisch, denn das sieht man nicht“, sagt Seyferle. Irgendwann wird der Beton brüchig.