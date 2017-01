Das bundesweit beste „Schatz“-Foto

31.01.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Blende 2016: Drei Leser landeten beim großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb unter den Top 125 – und Ulf Mirlieb ganz vorn

42 Mal ging die „Blende“, der große Wettstreit der Hobby-Fotografen, bislang über die Bühne. Aber das gab es noch nie: Ein Leser unserer Zeitung setzte das von uns gewählte Thema („Schätze der Region“) so gut um wie sonst niemand in der gesamten Bundesrepublik: Unser herzlicher Glückwunsch geht an Ulf Mirlieb aus Frickenhausen.

Gerda Schmid kam mit ihrer „Heimaterde“ auf Platz 125.

Die große Leidenschaft des Mannes aus dem Täle ist die Tierfotografie. Und so begeisterte er die Jury der Arbeitsgemeinschaft Prophoto mit dem Bild eines Purzelbaum schlagenden Wiesels, dem er den Titel „Lebenslust auf der Alb“ gegeben hatte.

„Eine solche Aufnahme macht man nur einmal im Leben“

Jury der „Blende“ zu Ulf Mirliebs Foto