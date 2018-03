Am Sonntag, 11. März, waren Eltern und Kinder in die Nürtinger Kinder-Kultur-Werkstatt eingeladen, ihre Ideen und Vorstellungen zur sogenannten Bahnstadt, die rund um den Bahnhof Nürtingen in Zukunft entstehen soll, mit Bildern, Zeichnungen und Aussagen auf Präsentationstafeln anzubringen. Wie…

Weiterlesen