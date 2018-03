"Damit das Traumhaus kein Wunschschloss bleibt"

26.09.2005, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Aussteller der Immo-Messe in der Nürtinger Stadthalle waren begeistert vom gezielten Interesse der Besucher

NÜRTINGEN. Ob eine Messe zum Erfolg avanciert, das ist zwar auch, aber beileibe nicht nur eine Frage der Quantität. Sondern in allererster Linie gibt die Qualität darüber den Ausschlag. Und gerade hier lag die große Stärke der Nürtinger „Immo- Messe“ unter der Regie des Hauses Senner-Medien am Wochenende in der Stadthalle K3N.

Was die Zahl der Aussteller anbelangt, so konnte Christian Fritsche, der Marketingchef des Hauses Senner, schon bei der Eröffnung am Samstagmorgen von einem neuen Rekord berichten: Um sage und schreibe 70 Prozent war die Zahl derer, die die individuellen Pluspunkte ihres Hauses dem interessierten Publikum näher bringen wollten, nach oben geschnellt – und um dieselbe Quote stieg auch die reservierte Ausstellungfläche im K3N, das sich am Wochenende einmal mehr für Veranstaltungen dieser Art als bestens geeignet erwies: Schon im Foyer ging es los mit den Informationen der verschiedensten Art – und dem „Senner-Team“ als Lotsen durch eine Messe, die keinerlei Wünsche offen ließ.