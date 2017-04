Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Stuttgart werden derzeit entlang der B 312 zwischen Neckartailfingen und Bempflingen mehrere in die Jahre gekommene Brückenbauwerke saniert. Die auf dem Bild (im Hintergrund) zu sehende Feldwegbrücke führt in Neckartenzlingen in Verlängerung der…

Mehr