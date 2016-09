Carsharing zum Ausprobieren

Der Verein Stadtmobil bietet Schnupperwochen

NÜRTINGEN (pm). Bis zum 31. Oktober besteht wieder die Möglichkeit, das Carsharing-Angebot von Stadtmobil Stuttgart unverbindlich zu testen. Für alle, die sich zum Test dieser kostengünstigen und umweltfreundlichen Alternative zum eigenen Auto entscheiden, entfällt bis zum Jahresende die Monatsgrundgebühr.

Beispielhaft ist das Carsharing-Angebot in der Region Stuttgart. Hier betreibt der Verein Stadtmobil zahlreiche Carsharing-Stationen, um nahe bei den Nutzern zu sein. Die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder beraten Carsharing-Interessenten, suchen geeignete Fahrzeugstandorte und sorgen für die Kontrolle der Fahrzeuge.

Auch in Nürtingen ist Stadtmobil-Carsharing bereits mit fünf Fahrzeugen an der Seegrasspinnerei beim Bahnhof vertreten. Was liegt also näher, als Carsharing einfach mal zu testen? Besonders sinnvoll ist Carsharing, wenn man es mit anderen Nahverkehrsangeboten wie Bus oder Bahn kombiniert. Auch wer viel mit dem Fahrrad unterwegs ist kann seine Mobilität mit einem Stadtmobil-Auto erweitern. So hilft man mit, die Umwelt zu entlasten und schont den Geldbeutel.

Und natürlich kann man als Kunde des Vereins nicht nur die fünf Fahrzeuge in Nürtingen, sondern alle 512 Carsharing-Fahrzeuge in der Region Stuttgart nutzen. Deutschlandweit stehen sogar fast 4000 Fahrzeuge bei den Carsharing-Partnerorganisationen zur Verfügung.