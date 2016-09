Busausfahrt nach Löwenstein

12.09.2016

NÜRTINGEN (pm). Der Schwäbische Albverein Nürtingen lädt zu einer Busausfahrt am Montag, 3. Oktober nach Löwenstein ein. Es werden zwei Etappen angeboten: Wanderung auf dem aussichtsreichen Weinwanderweg von Löwenstein, Wolfertsberg, Friedrichshof, Zigeunerfohrle, Hundsberg nach Eschenau. Die Wanderung beträgt etwa zwölf Kilometer. Die zweite Wanderung führt von Löwenstein durch Weinberge zum Breitenauer See und beträgt etwa sechs Kilometer. Eine Einkehr in Auenstein ist geplant. Auskunft und Anmeldung unter, Telefon (0 70 22) 4 49 55 und 3 28 74. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Nürtinger Busbahnhof. Gäste sind willkommen.