Bürger dürfen sich weiter beteiligen

16.03.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Planungswerkstatt zur Bahnstadt wird zum großen Erfolg – Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben viele Anregungen

Die Planungen für die Umgestaltung des Stadtgebietes rund um den Nürtinger Bahnhof sind wieder ein Stück voran gekommen. Fünf Stunden lang haben sich am Mittwoch 70 Interessierte an der Planungswerkstatt zusammen mit Stadtplanern und Vertretern der Verwaltung beteiligt und weitere Ideen eingebracht. Mit einem öffentlichen Bürgerforum geht es am 6. Juni weiter.