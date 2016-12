Bücherzelle immer wieder beschädigt

30.12.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Zerstörungswut treibt Reparaturkosten in die Höhe – Bürgerstiftung hat bereits 1500 Euro in neue Glasscheiben investiert

Eine der kleinsten Büchereien der Republik steht in der Kirchstraße in Nürtingen. Aufgestellt wurde sie 2015 von der Bürgerstiftung. Leider gibt es Mitbürger, die diese Zelle in zerstörerischer Absicht aufsuchen und großen Schaden anrichten. „Mehrfach wurden die Scheiben eingeschlagen“, bedauert Alexandra Aufmuth, Mitglied der Geschäftsführung der Bürgerstiftung.