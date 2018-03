„Buddhismus ist für jeden geeignet“

Seit Kurzem gibt es in Nürtingen ein Buddhistisches Zentrum

Simona Hoffmann genießt die Ruhe im neuen Meditationsraum ff

NÜRTINGEN (ff). In der Stadt hat vor Kurzem ein Buddhistisches Zentrum eröffnet. Bereits seit 2004 treffen sich rund 25 Buddhisten aus der Region regelmäßig zur gemeinsamen Meditation. Ursprünglich in Kirchheim gegründet, hat die kleine Gemeinschaft im November vergangenen Jahres ihre neuen Räumlichkeiten in der Neuffener Straße 23 in Nürtingen bezogen.

Das Gründungsmitglied Simona Hoffmann erklärt, dass das Buddhistische Zentrum Nürtingen dem sogenannten Diamantweg, oder auch der Karma-Kagyü-Tradition, folge. Dabei handelt es sich um die verbreitetste Auslegung des tibetischen Buddhismus in Deutschland.

„Buddhismus ist für jeden geeignet. Wir haben Mitglieder querbeet durch die Gesellschaft, vom Professor bis zum Handwerker.“ sagt Hoffmann. Beim Buddhismus gehe es darum zu erkennen, wie sich die eigene Einstellung und das eigene Verhalten auf die Welt auswirken.