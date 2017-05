Bis zum Morgen das Tanzbein geschwungen

02.05.2017

Die Nacht in Nürtingen schien am Samstag nicht zu enden: Viele, viele Besucher tummelten sich bis in die frühen Morgenstunden in der Stadthalle K3N auf der „Ü31“-Party und sorgten auf den vier gut gefüllten Tanzflächen für ordentlich aufgestaute Hitze. Während aus den Lautsprechern im Großen Saal laut „I’m walking on sunshine“ dröhnte, wurde lauthals mitgesungen und dabei wild und ausgelassen getanzt. Je ein Raum mit Salsa, Klassikern, Elektro und guter alter Tanzmusik sorgen schließlich dafür, dass für nahezu jeden Musikgeschmack und jeder Altersgruppe das passende Stück dabei ist – zumindest, wenn man die 31 Lebensjahre erreicht hat, um an den Türstehern vorbeizukommen. So unterschiedlich die Musik, so auch die Gäste der Veranstaltung. Neben Paaren und Singles verabreden sich aber auch gerne Kollegen einmal für einen ausgelassenen Abend, wie eine Gruppe junger Frauen und Damen verrät – verschwitzt vom Tanzen und völlig außer Atem. jüp