Bewirtungstrakt in der Theodor-Eisenlohr-Halle offiziell eingeweiht

06.02.2017

„Mit dem heutigen Tag ist ein lang gehegter Wunsch vieler Vereine wahr geworden“, sagte Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich, als er am vergangenen Samstagabend vor dem Spiel der Zweitliga-Handballerinnen der TG Nürtingen vor 50 geladenen Gästen den erweiterten Bewirtungsbereich in der Theodor-Eisenlohr-Halle offiziell einweihte. Zehn Jahre ist es her, dass der Nürtinger Gemeinderat im Rahmen des städtischen Sportstättenentwicklungsplans eine Verbesserung der Infrastruktur in der Eisenlohr-Halle beschlossen hatte. Ein erster Entwurf im Jahr 2014 wurde von den Vereinen und Stadträten noch abgelehnt, mit dem nun fertiggestellten 665 000 Euro teuren Bewirtungstrakt mit Küche, Ausgabetheke und Bewirtungszone zeigte sich Fritz Brodbeck, Vorsitzender der TG Nürtingen, „rundum zufrieden“. „Alles hat wunderbar funktioniert, wir konnten uns in vielen Dingen verwirklichen“, sagte Brodbeck und lobte vor allem die „tolle Zusammenarbeit zwischen den Vereinen“. Mitglieder der TG Nürtingen und des TSV Zizishausen hatten in Eigenleistung vieles selbst gemacht, etwa die Sprecherkabine versetzt, Ablagebretter für Getränke und Speisen montiert oder die neue Anzeigetafel installiert. „Insbesondere Matthias und Christa Reinl, Harald Kaplick und Volker Schulz“, dankte Heirich für ihren persönlichen Einsatz. „Künftig“, so Nürtingens Oberbürgermeister weiter, „profitieren die Vereine von einer optimierten Bewirtungssituation, die zu mehr Einnahmen führt und einer neuen Atmosphäre, die unsere Vereinssportler hoffentlich zu weiteren Erfolgen beflügeln wird.“ als/Foto: Just