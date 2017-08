Bewerber lassen sich immer mehr Zeit

28.08.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Für das am 1. September startende „Freiwillige Soziale Jahr“ gibt es in manchen Institutionen noch freie Plätze

In wenigen Tagen geht es für einige junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren wieder los – das „Freiwillige Soziale Jahr“ (FSJ). Anders als in früheren Jahren sind vor dem Stichtag am 1. September bei den anbietenden Institutionen jedoch noch ein paar Plätze frei. Einen leichten Rückgang bei den Anmeldungen stellen der Kreisjugendring und die Malteser fest.

Ein „schickes Auto“ steuern dürfen die jungen Freiwilligen beim ärztlichen Notfalldienst der Malteser. Foto: pm

NÜRTINGEN. „Das Interesse ist sehr flau dieses Jahr“, sagt Marc Lippe, Geschäftsführer der Malteser in Nürtingen. Er konstatiert bei der aktuellen Generation eine „Unentschlossenheit“. Die jungen Leute wüssten nach ihren Schulabschlüssen zunächst nicht genau, was sie danach tun sollen. Erst mit dem Abitur in der Tasche würden die Überlegungen überhaupt beginnen. Das sei früher anders gewesen. Da hätten die Zukunftspläne schon lange vor dem Schulabschluss festgestanden.