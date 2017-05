Bewerber für Jugendrat gesucht

23.05.2017

Stadtverwaltung: Bislang haben sich nur wenige Kandidaten gemeldet

NÜRTINGEN (nt). Noch bis zum 2. Juni können sich Jugendliche aus Nürtingen für den Jugendrat bewerben. Leider seien bis jetzt nur wenige Bewerbungen eingegangen, so Monika Failenschmid vom Haupt- und Rechtsamt der Stadt Nürtingen in einer Pressemitteilung: „Wir brauchen 15 Bewerber, damit eine Wahl zustanden kommen kann“. Mitmachen kann, wer bis zum 9. Juli mindestens 13 Jahre und höchstens 19 Jahre alt ist und in Nürtingen wohnt. Die Nationalität spielt keine Rolle.

Mit einem Platz im Jugendrat können Jugendliche ihre Interessen in der Stadt vertreten, so Monika Failenschmid. Sie vertreten die Interessen aller Jugendlichen gegenüber Politik, Stadtverwaltung und der Bevölkerung. Sie könnten mitbestimmen, wie die Jugendlichen in der Stadt leben wollen und was verändert werden soll. Das Anmeldeformular gibt es im Internet auf der Städtischen Homepage unter www.nuertingen.de. Zudem hat Oberbürgermeister Heirich ein persönliches Schreiben mit dem Bewerbungsformular an jeden Jugendlichen in der Stadt verschickt.